«Упоротые» противники России находятся в Белоруссии в меньшинстве, но создают видимость массового антирусского движения, считает политолог Алексей Кочетков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Упоротые противники России находятся в Белоруссии в меньшинстве, но благодаря своей целенаправленной и системной деятельности они создают видимость массового антирусского движения. Это неправда. Большинство до сих пор за нами, и нам важно этот момент не упустить», — отметил эксперт.

Алексей Кочетков: У России есть все возможности для победы в Белоруссии пророссийских сил © РИА Новости, Нина Зотина Александром Лукашенко никакой интеграции не будет.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Александр Лукашенко.

Протесты продолжаются всю неделю, в отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.