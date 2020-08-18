«Упоротые противники России находятся в Белоруссии в меньшинстве, но благодаря своей целенаправленной и системной деятельности они создают видимость массового антирусского движения. Это неправда. Большинство до сих пор за нами, и нам важно этот момент не упустить», — отметил эксперт.
По его мнению, нужно дать возможность выступить тем силам, которые действительно хотят интеграции с Россией, но которые отдают себе отчет в том, что с действующим президентом Александром Лукашенко никакой интеграции не будет.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Александр Лукашенко.
Протесты продолжаются всю неделю, в отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.