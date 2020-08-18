Он отметил, что Фокин будет, как и вице-премьер Алексей Резников, занимать должность первого заместителя главы украинской делегации.
«Его главная задача, на этом акцентировали внимание и президент [Владимир] Зеленский, и руководитель Офиса президента [Андрей] Ермак, — это взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и теми жителями Донбасса, которые живут на остальной территории Украины, а их уже около 1,5 млн человек. Также многие переселились и за границу», — сказал Кравчук.
По его словам, для движения вперед важно знать не только мнение ДНР и ЛНР, но и переселенцев. Кравчук рассказал, что Фокин работал в шахтах в Донбассе с 16 лет, был премьер-министром Украины, а также участником Беловежских переговоров. В данном случае, по мнению Кравчука, возможности Фокина и способность к спокойному, компромиссному, аналитическому подходу будут полезными.