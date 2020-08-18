Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Витольд Фокин поможет наладить взаимодействие с жителями Донбасса, ДНР и ЛНР, поскольку хорошо знает регион. Такое мнение 18 августа в комментарии Интерфакс-Украина выразил глава делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук

Он отметил, что Фокин будет, как и вице-премьер Алексей Резников, занимать должность первого заместителя главы украинской делегации. «Против своего народа выступили Вооруженные силы Украины». Слова и эволюция переговорщика от Киева Витольда Фокина © commons.wikimedia.org, Anatoliy Pashko

«Его главная задача, на этом акцентировали внимание и президент [Владимир] Зеленский, и руководитель Офиса президента [Андрей] Ермак, — это взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и теми жителями Донбасса, которые живут на остальной территории Украины, а их уже около 1,5 млн человек. Также многие переселились и за границу», — сказал Кравчук.

По его словам, для движения вперед важно знать не только мнение ДНР и ЛНР, но и переселенцев. Кравчук рассказал, что Фокин работал в шахтах в Донбассе с 16 лет, был премьер-министром Украины, а также участником Беловежских переговоров. В данном случае, по мнению Кравчука, возможности Фокина и способность к спокойному, компромиссному, аналитическому подходу будут полезными.