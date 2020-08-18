«Оппозиция действует очень правильно. <…> Она использует новую технологию, специальную белорусскую технологию организации протестов, которая соединяет в себе как те технологии, которые использовались для развала СССР — забастовочное, стачечное движения, — так и технологии мирных, ненасильственных протестов образца Украины 2004 года — "оранжевой революции". Все это совместно используется, но все же оппозиция понимает, что подтолкнуть белорусов на радикальное вооруженное противостояние с властью очень тяжело», — сказал Бортник.
По его словам, белорусы к любому насилию как со стороны власти, так и со стороны оппозиции относятся негативно.
Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская. Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.