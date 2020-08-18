Оппозиция действует очень правильно, но все же понимает, что подтолкнуть белорусов на радикальное вооруженное противостояние с властью очень тяжело. Об этом 18 августа заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Кочетков: 60% белорусов выступили бы за конфедерацию с Россией © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

По его словам, белорусы к любому насилию как со стороны власти, так и со стороны оппозиции относятся негативно.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская. Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.