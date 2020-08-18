Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, инициатива звонка принадлежала французской стороне, сообщается на официальном сайте президента России 18 августа

В ходе разговора Владимир Путин подчеркнул, что считает недопустимым вмешательство во внутренние дела республики и оказание давления на белорусское руководство.

Меркель в беседе с Путиным рассказала, что должен немедленно сделать Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

За несколько часов до этого Путин уже успел поговорить по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, темой беседы тоже были события в Белоруссии.

Канцлер выразила лидеру РФ свои пожелания к белорусским властям. Меркель считает, что Минск должен идти на мирные переговоры с участниками беспорядков, а не применять насилие против протестующих.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов победил Александр Лукашенко.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

За первые несколько дней протестов правоохранители задержали более 7 тысяч человек. Примерно 200 человек пострадали, в том числе сами силовики.