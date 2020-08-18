Если бы сейчас проводился социологический опрос, то 60% белорусов выступили бы за конфедерацию с Россией, уверен политолог Алексей Кочетков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, пока «псевдобелорусские» националисты не успели пустить свои корни, нужно выводить на политическую арену сторонников РФ, поддерживать их и делать все, чтобы на предстоящих выборах пророссийские силы (в частности, гражданская инициатива «Союз», наверное, единственная политическая организация, которая твердо стоит за интеграцию с РФ) оказались в будущем парламенте в большинстве.

«Это будет серьезной гарантией, чтобы процесс интеграции восстановился, протесты перешли бы в конструктивное русло, а националисты не смогли бы на них влиять», — отметил Кочетков.

Алексей Кочетков: У России есть все возможности для победы в Белоруссии пророссийских сил © РИА Новости, Нина Зотина

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Александр Лукашенко.

Протесты продолжаются всю неделю, в отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.