Кабинет министров Украины установил специальные пошлины на импорт дизтоплива, сжиженного газа и угля из Российской Федерации, которые будут действовать до конца года. Соответствующее постановление от 17 августа опубликовано на правительственном портале

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