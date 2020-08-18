Для защиты интересов безопасности в чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях вводятся пошлины для тяжелых дистиллятов (дизельное топливо) — 4%; для сжиженных газов — 3%; для всех типов угля (кроме антрацитового и еще нескольких видов) — 65%.
В случае невозможности достоверно установить страну происхождения, вышеуказанные товары выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при условии уплаты специальной пошлины.
Постановление теряет силу 31 декабря 2020 года или после отмены Российской Федерацией «дискриминационных или недружественных действий» в отношении Украины.