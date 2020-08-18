В случае Белоруссии нельзя проводить прямые аналогии с Украиной, ведь те, кто выступает против Александра Лукашенко, не враги России, считает политолог Алексей Кочетков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, во многом падение рейтинга Лукашенко связано с его антироссийской позицией последних лет, особенно с тем, что началось с декабря прошлого года, когда он фактически денонсировал все соглашения по Союзному государству.

«Если не большинство, то значительная часть тех, кто выступает против Лукашенко — не враги России. Нельзя проводить прямые аналогии с Украиной. Это разные государства, в них складывались разные системы, и в Белоруссии не существовало такого мощного националистического ядра, которое было на Украине», — отметил Кочетков.

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Алексей Кочетков: У России есть все возможности для победы в Белоруссии пророссийских сил © РИА Новости, Нина Зотина Лукашенко.

Протесты продолжаются всю неделю, в отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.