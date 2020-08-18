Помочь конфликтам в Белоруссии утихнуть сейчас могли бы досрочные парламентские выборы, считает политолог Алексей Кочетков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению политолога, протесты в Белоруссии сами по себе не утихнут, ведь они имеют под собой рациональную основу: значительную часть населения действительно не устраивает та политика, которую проводил Лукашенко на протяжении последних лет.

«Сейчас самым лучшим вариантом для всех сторон (и в первую очередь для РФ) было бы начать досрочные парламентские выборы. Это займет все политические силы и поможет утихнуть страстям, поскольку им придется заниматься не уличной политикой, а более понятными вещами (писать программы, разговаривать с населением, вести агитацию)», — отметил эксперт.

Алексей Кочетков: У России есть все возможности для победы в Белоруссии пророссийских сил © РИА Новости, Нина Зотина

«Сейчас настал момент, когда надо забрать у «бело-красно-белых», у прозападных сил, у тех, кто хочет приватизировать протест (по сути, маргинальных групп) тех людей, которые поддерживают интеграцию с Россией и которые не видят прогресса в будущем, если Лукашенко останется у власти», — подчеркнул политолог.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко.

Протесты продолжаются всю неделю, в отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.