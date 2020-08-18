Госбюро расследований Украины возбудило дело о незаконном лишении гражданства экс-депутата Верховной Рады Андрея Артеменко в отношении экс-президента Петра Порошенко и бывшего генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом 18 августа сообщил адвокат бывшего депутата Виталий Сердюк в Facebook

В частности, обнародована выписка из единого реестра досудебных дел, согласно которому дело возбуждено по решению Шевченковского районного суда Киева по статье «служебная халатность», которая повлекла тяжкие последствия. Партия Порошенко провела акцию против «днепровского референдума» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Лишение Андрея Артеменко гражданства, запрет его въезда на территорию Украины и блокирование возможности представлять интересы украинского народа — это не просто нарушение статьи 25 конституции Украины. Это один из способов борьбы с политическими оппонентами, ставший уже системой», — заявил он.

При этом отмечается, что Госбюро расследований возбудило дело 11 августа по факту незаконного лишения гражданства Артеменко, «совершенного организованной группой под руководством пятого президента Украины Петра Порошенко, одним из исполнителей которой также был бывший генпрокурор Юрий Луценко».

По его утверждению, представители данной группы сфальсифицировали и использовали документы и недостоверные сведения о якобы наличии у Артеменко второго гражданства — Канады, достоверно зная о его добровольном отказе и выходе из этого гражданства еще в 2014 году.