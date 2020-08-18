В МВД заявили, что, по их данным, погибший находился на проезжей части и даже получил предостережение от одного из водителей проезжавших машин.
Автолюбитель, говорят в ведомстве, попросил протестующего вернуться на тротуар, но тот совет проигнорировал и позже был сбит.
«Водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни», — говорится в сообщении МВД в Telegram.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов победил Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
За первые несколько дней протестов правоохранители задержали более 7 тысяч человек. Примерно 200 человек пострадали, в том числе сами силовики.
До сих пор было известно только об одном погибшем. Поздним вечером 10 августа на ул. Притыцкого в Минске у одного из протестующих в руке сдетонировало взрывное устройство, которое, по данным полиции, он собирался бросить в правоохранителей.