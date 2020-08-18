На КПП № 24 комбината им. Ильича совершено нападение на охранника, злоумышленник несколько раз выстрелил в него и скрылся с места преступления, такая информация появилась 18 августа на городском сайте Мариуполя 0629com.ua

В пресс-службе предприятия сообщили, что 58-летний охранник находился на своем рабочем месте, когда неизвестный в маске несколько раз в него выстрелил. Пострадавшего прооперировали, состояние его остается тяжелым.

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Очевидцы произошедшего, сообщает 0629com.ua, рассказали, что появился злоумышленник неожиданно, стрелял прицельно в охранника на глазах у других людей, затем также неожиданно скрылся.

Произошло ЧП на территории комбината, сейчас правоохранители выясняют как человек с оружием мог беспрепятственно туда проникнуть.

Предварительно уголовное дело квалифицируется по ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).