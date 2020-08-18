В пресс-службе предприятия сообщили, что 58-летний охранник находился на своем рабочем месте, когда неизвестный в маске несколько раз в него выстрелил. Пострадавшего прооперировали, состояние его остается тяжелым.
Сотрудники полиции изучают видео с камер наблюдения, но опознать нападавшего пока не представляется возможным, потому что злоумышленник был в костюме Деда Мороза. Правоохранители обращаются ко всем, кто может знать что-то о личности нападавшего, с просьбой о помощи следствию.
Очевидцы произошедшего, сообщает 0629com.ua, рассказали, что появился злоумышленник неожиданно, стрелял прицельно в охранника на глазах у других людей, затем также неожиданно скрылся.
Произошло ЧП на территории комбината, сейчас правоохранители выясняют как человек с оружием мог беспрепятственно туда проникнуть.
Предварительно уголовное дело квалифицируется по ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).