Выставка «Музей избирательного треша», в которой собраны около сотни образцов подкупа избирателей, политической рекламы и черного пиара, открылась в Харькове. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщили на сайте движения ЧЕСНО

Экономика выборов. Сколько потратили участники предвыборной гонки на агитацию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк отмечают, что каждую избирательную кампанию на Украине можно наблюдать огромное количество агитации в каждой сфере жизни. Если суммировать расходы, то это сотни миллионов гривен за одну-две таких кампании.

«В Харькове всегда процветало "гречкосейство". Мы часто видели "агитацию" в виде продуктовых наборов, подарков на различные праздники и агитационные концерты. Движение ЧЕСНО имеет целью воспитать политическую культуру у граждан, чтобы они избирали политиков не за подарки, а за содержательную избирательную кампанию», — отметила аналитик не Движения ЧЕСНО Александра Щукина.

Выставка будет работать в городе до 17 сентября по адресу площадь Свободы, 5. Вход свободный.

Кроме Харькова экспозицию планируют показать в помещениях филиалов "Общественного" в Одессе, Сумах, Черкассах, Житомире, Кропивницком, Херсоне и Черновцах.