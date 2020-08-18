Авторы проекта отмечают, что каждую избирательную кампанию на Украине можно наблюдать огромное количество агитации в каждой сфере жизни. Если суммировать расходы, то это сотни миллионов гривен за одну-две таких кампании.
«В Харькове всегда процветало "гречкосейство". Мы часто видели "агитацию" в виде продуктовых наборов, подарков на различные праздники и агитационные концерты. Движение ЧЕСНО имеет целью воспитать политическую культуру у граждан, чтобы они избирали политиков не за подарки, а за содержательную избирательную кампанию», — отметила аналитик не Движения ЧЕСНО Александра Щукина.
Выставка будет работать в городе до 17 сентября по адресу площадь Свободы, 5. Вход свободный.
Кроме Харькова экспозицию планируют показать в помещениях филиалов "Общественного" в Одессе, Сумах, Черкассах, Житомире, Кропивницком, Херсоне и Черновцах.