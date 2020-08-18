Октябрьский районный суд Мариуполя избрал меру пресечения для Юлия Цезаря, которого подозревают в нападении на синагогу, информация об этом появилась в открытых данных Единого государственного реестра судебных решений 18 августа

Нападение на синагогу города Мариуполя Юлий-Галарьирогайлальирозр Цезарь совершил 28 июля 2020 года. Правоохранителям потребовалось несколько дней, чтобы опознать его и объявить в розыск.

Цезаря Юлия-Галарьирогайлальирозра Ильича подозревают в нападении на синагогу в Мариуполе © Нацполиция Донецкой области

«Избрать подозреваемому, уроженцу города Ростов-на-Дону Ростовской области Российской Федерации, который задокументирован паспортом гражданина Украины запись №19910927-07391, выдан 17.09.2018 года, меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в решении суда.

Будет ли Цезарь экстрадирован на Украину или осужден в РФ, пока не сообщается.

Юлий-Галарьирогайлальирозр Цезарь напал на синагогу города Мариуполя Донецкой области сразу после утренней молитвы, где нанес охраннику несколько ударов топором. Последний смог самостоятельно обезоружить злоумышленника. После неудавшегося преступления Цезарь сбежал, бросив в сторону синагоги банку с фекалиями.