Нападение на синагогу города Мариуполя Юлий-Галарьирогайлальирозр Цезарь совершил 28 июля 2020 года. Правоохранителям потребовалось несколько дней, чтобы опознать его и объявить в розыск.
Задержали злоумышленника на территории Ростовской области в России, где он находится по настоящее время.
«Избрать подозреваемому, уроженцу города Ростов-на-Дону Ростовской области Российской Федерации, который задокументирован паспортом гражданина Украины запись №19910927-07391, выдан 17.09.2018 года, меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в решении суда.
Будет ли Цезарь экстрадирован на Украину или осужден в РФ, пока не сообщается.
Юлий-Галарьирогайлальирозр Цезарь напал на синагогу города Мариуполя Донецкой области сразу после утренней молитвы, где нанес охраннику несколько ударов топором. Последний смог самостоятельно обезоружить злоумышленника. После неудавшегося преступления Цезарь сбежал, бросив в сторону синагоги банку с фекалиями.