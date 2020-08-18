«Диалог запланирован до конца месяца. Однако формат встречи пока окончательно не определен», — сказал источник.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Германии Хайко Маас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы контактов на уровне министров нормандской четверки и согласились, что встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы.
Последние переговоры глав МИД нормандской четверки состоялись в апреле этого года в режиме видеоконференции.