Общение советников глав государств «нормандской четверки» запланировано провести до конца августа. Об этом 18 августа сообщил «Интерфакс» источник

«Диалог запланирован до конца месяца. Однако формат встречи пока окончательно не определен», — сказал источник.

Экзамен для Киева. Каковы могут быть ближайшие результаты последней нормандской встречи © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба и глава МИД Германии Хайко Маас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы контактов на уровне министров нормандской четверки и согласились, что встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы.

Последние переговоры глав МИД нормандской четверки состоялись в апреле этого года в режиме видеоконференции.