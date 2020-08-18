Более 20 сотрудников Белорусского радио не вышли на работу – к забастовке присоединились сотрудники радио «Сталіца» и «Беларусь», а также звукорежиссеры, обслуживающие все станции. Об этом во вторник, 18 августа, сообщил портал tut.by

Лукашенко ошибается, но пока не сдаётся. Эксперты о ситуации в Белоруссии © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo уточняют, что не выйдут на работу до тех пор, пока не будут проведены перевыборы, не прекратятся задержания мирных протестующих, не будут освобождены политзаключенные и СМИ страны не начнут объективно освещать происходящее.

Обращение с требованиями уже подписали 23 сотрудника.

Ранее сотрудники Белорусского радио записали видеообращение, в котором намекнули, что присоединятся к общенациональной забастовке.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявила ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.

На массовые протесты уже вышли работники крупных предприятий. Среди них — Минский автомобильный завод, Гродненский мясокомбинат, Минский тракторный завод, «Белтелерадиокомпания», телеканалы ОНТ и СТВ, «Беларуськалий», Белорусский металлургический завод.