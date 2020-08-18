Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует переключить акцент общественной жизни на региональные вопросы и местные выборы, чтобы снизить градус напряжения протестов. Об этом культуролог Сергей Киселев сказал в интервью изданию Украина.ру

По словам Киселева, при работающей вертикали власти заменить несколько журналистов может быть и не сложно, но остается вопрос, какую идеологию транслировать, так как общество, по его мнению, явно отвергает модель белорусского псевдосоциализма.

«Новых смыслов Лукашенко предложить не решается или не может… Нет речи и о политических реформах, о построении демократической системы, создании местного и регионального самоуправления. Хотя, на мой взгляд, именно переключение акцента общественной жизни на региональные вопросы, на местные выборы могло бы несколько разрядить обстановку», — отметил культуролог.

Пока что он видит только риторику «осажденной крепости», что не может успокоить взбудораженное белорусское общество, особенно в Минске.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.