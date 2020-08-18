Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин высказал мнение, что отзыв украинского посла из Минска значит нежелание Киева признать легитимными белорусские выборы, об этом эксперт заявил в эфире радио Sputnik 18 августа

МИД Украины отозвал посла Игоря Кизима из Минска 17 августа, решение об этом озвучил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Посол Белоруссии в Словакии подал в отставку после видео в поддержку протестующих © Santa Fe Relocation Services / flickr

Бредихин считает, что Украина «показала себя как актор» еще до белорусских беспорядков, и именно в Киеве заинтересованы в дестабилизации обстановки в Минске.

Отзыв посла — не что иное, как полный отказ признать легитимными выборы. По мнению политолога, Киев от слов может перейти к делу и пойти на прямое вмешательство в дела Белоруссии.

«Украинские власти могут рассматривать вариант того, чтобы произвести свое вмешательство на территории Белоруссии. Естественно, что при таком раскладе посла Украины в Белоруссии быть не может… Украина в дальнейшем может влиять как политически, так и благодаря своим неформальным посланникам, благодаря переброске радикалов», ‒ полагает Бредихин.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых более чем 80% голосов было отдано Александру Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

За первые несколько дней протестов правоохранители задержали более 7 тысяч человек. Примерно 200 человек пострадали, в том числе сами силовики.