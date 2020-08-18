МИД Украины отозвал посла Игоря Кизима из Минска 17 августа, решение об этом озвучил глава МИД Дмитрий Кулеба.
По его мнению, это произошло «исключительно из-за недопустимых действий Минска», еще одна причина — единоличное решение Белоруссии о передаче РФ задержанных российских граждан.
Бредихин считает, что Украина «показала себя как актор» еще до белорусских беспорядков, и именно в Киеве заинтересованы в дестабилизации обстановки в Минске.
Отзыв посла — не что иное, как полный отказ признать легитимными выборы. По мнению политолога, Киев от слов может перейти к делу и пойти на прямое вмешательство в дела Белоруссии.
«Украинские власти могут рассматривать вариант того, чтобы произвести свое вмешательство на территории Белоруссии. Естественно, что при таком раскладе посла Украины в Белоруссии быть не может… Украина в дальнейшем может влиять как политически, так и благодаря своим неформальным посланникам, благодаря переброске радикалов», ‒ полагает Бредихин.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых более чем 80% голосов было отдано Александру Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
За первые несколько дней протестов правоохранители задержали более 7 тысяч человек. Примерно 200 человек пострадали, в том числе сами силовики.