Украинские пограничники делают все, чтобы не допустить каких-либо провокаций на границе с Белоруссией. Об этом 18 августа сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, передает «РБК-Украина»

«В настоящее время все пункты пропуска функционируют, средний пассажиропоток в сутки составляет около 3 тысяч человек и на въезд и на выезд… В настоящее время мы не наблюдаем, чтобы на белорусской границе были нестандартные ситуации. У нас постоянно происходит взаимный обмен информацией с белорусской стороной», — отметил Демченко.

Он также сообщил, что сейчас проходит пограничная операция на этом участке границы, которая началась в середине июля. Демченко рассказал, что спецоперация плановая, проходит ежегодно, однако особенности ситуации, сложившейся сегодня в Белоруссии, учитываются.