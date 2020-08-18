Все театры Украины ориентируются на Минкульт, но не знают, на что уходят выделяемые средства. Об этом сценарист, актер кино и Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Дмитрий Лаленков сказал в интервью изданию Украина.ру

«Театры распродадут, артистов вышвырнут на улицу» — актриса и телеведущая о будущем украинской культуры © предоставлено Снежаной Егоровой

«Но и государственные театры не обласканы вниманием государства. У нас вообще поддержка актерского состава нулевая… Все театры — и коммерческие, и государственные, и муниципальные — ориентируются на Министерство культуры. Но украинское государство само голое, откуда деньги возьмутся? А если какие-то средства появляются, то они уходят куда-то. И коллективы не знают — куда, на какие-то мифические проекты и фестивали», — рассказал Лаленков.

Артист сказал, что все его коллеги ждут изменений в сентябре, а пока что «как-то пробиваются».

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