По его словам, из-за карантина, введенного на Украине в связи с ситуацией с распространением коронавируса, Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра не работал всю весну и июнь. При этом он отметил, что за финансовой помощью руководство даже не пыталось обращаться.
«Но и государственные театры не обласканы вниманием государства. У нас вообще поддержка актерского состава нулевая… Все театры — и коммерческие, и государственные, и муниципальные — ориентируются на Министерство культуры. Но украинское государство само голое, откуда деньги возьмутся? А если какие-то средства появляются, то они уходят куда-то. И коллективы не знают — куда, на какие-то мифические проекты и фестивали», — рассказал Лаленков.
Артист сказал, что все его коллеги ждут изменений в сентябре, а пока что «как-то пробиваются».
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