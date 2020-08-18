Украинская певица Настя Каменских удивила поклонников, сменив образ. Соответствующее видео она на днях опубликовала в Instagram

«Что ты с собой делаешь, в кого превращаешься?» – поклонники обрушились на Настю Каменских © Настя Каменских. Инстаграм

На опубликованных кадрах Каменских позирует сначала в обычном повседневном наряде с собранными волосами, а через мгновение — в облегающем блестящем платье и корсете, с новой стрижкой и челкой.

«Мне нравится твоя игра глазами, очень красиво», «Вот это повезло Потапу», «Шикарно», «Какая красивая», «Во всех стилях супер», «Горячая кошечка», «Лютая девочка», «С челкой секси!», — прокомментировали пользователи видео.