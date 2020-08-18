«Мне кажется, это та суперсила, которой хотят обладать все взрослые девочки», — написала она в посте.
На опубликованных кадрах Каменских позирует сначала в обычном повседневном наряде с собранными волосами, а через мгновение — в облегающем блестящем платье и корсете, с новой стрижкой и челкой.
«Мне нравится твоя игра глазами, очень красиво», «Вот это повезло Потапу», «Шикарно», «Какая красивая», «Во всех стилях супер», «Горячая кошечка», «Лютая девочка», «С челкой секси!», — прокомментировали пользователи видео.