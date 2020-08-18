Латвия направила ноту протеста Белоруссии из-за задержания латвийских граждан во время акций протеста. Об этом 17 августа сообщил Sputnik Беларусь

«Глава управления двусторонних отношений Министерства иностранных дел Илгварс Клява встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Латвии Василием Марковичем, чтобы представить ноту протеста по поводу задержания граждан Латвии и позицию по действиям Беларуси», — говорится в сообщении.

Лукашенко ошибается, но пока не сдаётся. Эксперты о ситуации в Белоруссии © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

«Министерство иностранных дел Латвии требует от белорусских властей провести полное расследование инцидента, привлечь виновных к ответственности и сообщить им о результатах расследования», — заявили в министерстве.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.