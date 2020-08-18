«Глава управления двусторонних отношений Министерства иностранных дел Илгварс Клява встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Латвии Василием Марковичем, чтобы представить ноту протеста по поводу задержания граждан Латвии и позицию по действиям Беларуси», — говорится в сообщении.
В МИД Латвии сообщили, что с 10 по 13 августа в Белоруссии были необоснованно задержаны два гражданина страны. Отмечается, что они также были подвергнуты физическому и психологическому насилию.
«Министерство иностранных дел Латвии требует от белорусских властей провести полное расследование инцидента, привлечь виновных к ответственности и сообщить им о результатах расследования», — заявили в министерстве.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.