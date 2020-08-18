Комитет избирателей Украины обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с официальным письмом о надлежащей организации избирательного процесса в ходе местных выборов 25 октября. Организация обнародовала соответствующее заявление 18 августа в Facebook

Covid-19 может отменить местные выборы на Украине – Ляшко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В условиях смены масок каждые три часа только для работы членов комиссий необходимо закупить более 4 млн масок. При этом следует учесть, что работа членов комиссий не ограничивается исключительно днем голосования, а распространяется на более длительный промежуток времени», — говорится в материале.

Кроме того, требует внимания вопрос обеспечения условий для голосования избирателей, больных коронавирусом, а также лиц, которые на момент голосования будут находиться на карантине.