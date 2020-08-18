По оценке КИУ, органы власти не выработали четких и понятных алгоритмов действий, которые бы касались проведения местных выборов. Это ставит под угрозу безопасность субъектов избирательного процесса, привлеченных к организации и проведению голосования: избирателей, членов избирательных комиссий, представителей политических партий, кандидатов, наблюдателей и других.
«В условиях смены масок каждые три часа только для работы членов комиссий необходимо закупить более 4 млн масок. При этом следует учесть, что работа членов комиссий не ограничивается исключительно днем голосования, а распространяется на более длительный промежуток времени», — говорится в материале.
Кроме того, требует внимания вопрос обеспечения условий для голосования избирателей, больных коронавирусом, а также лиц, которые на момент голосования будут находиться на карантине.