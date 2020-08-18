Известно, что новое дело открыто по ч. 1 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины. Наказание предусмотрено на усмотрение судьи: в сумме до 17 тыс. гривен (46 тыс. рублей) или лишение свободы на срок до 3 лет.
Илья Кива проигнорировал и предыдущее решение суда, вынесенное в июне 2019 года. Тогда его обязали опровергнуть свое высказывание, что Гандзюк «сидела на разворовывании городского бюджета», и выплатить истцу судебный сбор в размере 1400 гривен (3800 руб.).
В апреле 2020 года отдел Государственной исполнительной службы в Киеве наложил арест на счета Кивы, чтобы обеспечить решение суда.
Сам депутат ситуацию никак не комментирует.
Сейчас интересы Екатерины Гандзюк представляет ее отец, Екатерина скончалась 4 ноября 2018 года. Причиной смерти стали последствия кислотной атаки, которая была совершена 1 августа 2018 года. Следствие выяснило, что серную кислоту на Гандзюк вылили бывшие участники АТО. Заказчиком преступления признан глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.