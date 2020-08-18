Депутат Верховной Рады Илья Кива в 2018 году обвинил помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк в разворовывании бюджета. Суд признал эту информацию недостоверной и обязал депутата ее опровергнуть. Нардеп проигнорировал решение, за что теперь обвиняется по новой статье, об этом 18 августа написали в Facebook представители истца

Известно, что новое дело открыто по ч. 1 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины. Наказание предусмотрено на усмотрение судьи: в сумме до 17 тыс. гривен (46 тыс. рублей) или лишение свободы на срок до 3 лет.

Кива сделал Рабиновичу неожиданный подарок © Facebook/Ілля Кива

В апреле 2020 года отдел Государственной исполнительной службы в Киеве наложил арест на счета Кивы, чтобы обеспечить решение суда.

Сам депутат ситуацию никак не комментирует.

Сейчас интересы Екатерины Гандзюк представляет ее отец, Екатерина скончалась 4 ноября 2018 года. Причиной смерти стали последствия кислотной атаки, которая была совершена 1 августа 2018 года. Следствие выяснило, что серную кислоту на Гандзюк вылили бывшие участники АТО. Заказчиком преступления признан глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.