В понедельник, 18 августа, к общенациональной забастовке присоединились работники Белорусского телевидения. Главные требования бастующих: освобождения политзаключенных, отставка Лукашенко и проведение новых свободных выборов.
По словам Вассермана, те из сотрудников Белтелерадио, кто остался на работе и продолжает освещать события, «теперь вынуждены освещать то, что происходит на самом деле, а не то, что они думают о происходящем».
«Я надеюсь, что атмосфера в информационном пространстве третьей чисто русской республики станет чище… Для Лукашенко, я думаю, это полезно. Чем меньше в информационном пространстве всякого дерьма и мусора, тем легче народу понимать, что происходит на самом деле», — отметил эксперт.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.