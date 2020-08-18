Забастовка сотрудников Белтелерадио способствует очищению информационного поля, что на руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом публицист, политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман сказал в интервью изданию Украина.ру

Сотрудники Государственной телерадиокомпании Белоруссии вышли на забастовку © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Вассермана, те из сотрудников Белтелерадио, кто остался на работе и продолжает освещать события, «теперь вынуждены освещать то, что происходит на самом деле, а не то, что они думают о происходящем».

«Я надеюсь, что атмосфера в информационном пространстве третьей чисто русской республики станет чище… Для Лукашенко, я думаю, это полезно. Чем меньше в информационном пространстве всякого дерьма и мусора, тем легче народу понимать, что происходит на самом деле», — отметил эксперт.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.