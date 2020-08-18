Мужчина, которому в начале августа впервые на Украине пересадили поджелудочную железу, скончался во львовской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Об этом 18 августа сообщили на странице больницы в Facebook

Отмечается, что длительное время состояние мужчины было стабильным, но потом резко ухудшилось. Причиной смерти стало тромбирование сосудов. Поэтому ни операция, ни дальнейшая реанимация не имели эффекта. Украинцы могут интегрироваться в Европу по частям. Рада упростила трансплантацию органов © CC0, Pixabay

«К сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер… Это огромная потеря не только для его родных, но и для всего нашего коллектива и тех, кто болел и переживал за мужчину», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. За последние девять месяцев командой врачей с помощью коллег из Института сердца и Германии сначала в Ковеле, а затем во Львове успешно трансплантированы 11 почек и 4 сердца.