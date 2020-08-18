Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции предъявили подозрения пяти участникам банды криминального авторитета, известного как «Борода». Преступники под видом полицейских вымогали деньги у горожан, сказано на сайте Национальной полиции 18 августа

Схему вымогательства денег у населения придумал сам авторитет «Борода». Члены его банды переодевались полицейскими, лишали людей свободы и требовали выкуп.

Занимались этим молодые люди в возрасте от 25 до 28 лет, в том числе один из них — реальный сотрудник полиции. За свободу с пленных требовали крупные суммы, на данный момент следствие располагает данными о выкупах в размере от 2 до 5 тысяч долларов. Не гнушались подозреваемые и недвижимым имуществом.

Вымогательство полиции и добробатовцы. В СМИ появились новые детали бойни на Житомирщине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В настоящее время пяти участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Готовится вручение им подозрения по ст. 146 (Незаконное лишение свободы человека) и ст. 353 (Самовольное присвоение властных полномочий) Уголовного кодекса Украины. 58-летнему мужчине, криминальному "авторитету", сообщается о подозрении по ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины», — рассказали в Нацполиции.

Месяц назад на Украине задержали другую банду похитителей, орудовавшую в Одессе. Они специализировались на предпринимателях. Однако руководитель этой банды главарь мафии Азербайджана Лоту Гули, в отличие от «Бороды» сбежал из страны.