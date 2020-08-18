Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова провести переговоры с белорусскими властями и оппозицией. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ, опубликованном на официальном сайте организации 17 августа

Белоруссия. Хроника протестов, 17 августа направила властям Белоруссии официальное письмо с предложением переговоров. С представителями власти и оппозиции хотят встретиться действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама и министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Мы подтверждаем нашу озабоченность по поводу проведения президентских выборов 9 августа 2020 года, а также несоразмерным применением силы против мирных протестующих, массовыми задержаниями и предполагаемыми пытками и жестоким обращением со стороны сил безопасности. открытый и конструктивный диалог для поиска пути вперед в Беларуси. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами», — говорится в заявлении.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.