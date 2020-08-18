Глава Министерства иностранных дел Ирландии Саймон Ковени выразил обеспокоенность событиями в Белоруссии и заявил, что Ирландия не признает результаты президентских выборов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 17 августа на сайте ирландского МИД

«Постараются безобразничать». Вассерман объяснил, как долго будут длиться протесты в Белоруссии © REUTERS, Vasily Fedosenko

Он подчеркнул, что Ирландия не считает результаты выборов истинным отражением демократической воли белорусского народа.

«Крайне необходимо, чтобы мы сотрудничали с международным сообществом с целью обеспечить уважение прав и демократической воли народа. Только Белоруссия и ее народ должны определять свое будущее», — добавил Ковени.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.

Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций.