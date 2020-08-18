«Я по-прежнему глубоко обеспокоен происходящими в Белоруссии событиями и решительно осуждаю нарушения прав человека, которые мы наблюдаем после президентских выборов, прошедших с нарушениями. <…> Результаты не являются легитимными, о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место как до, так и после выборов», — указал Ковени.
Он подчеркнул, что Ирландия не считает результаты выборов истинным отражением демократической воли белорусского народа.
«Крайне необходимо, чтобы мы сотрудничали с международным сообществом с целью обеспечить уважение прав и демократической воли народа. Только Белоруссия и ее народ должны определять свое будущее», — добавил Ковени.
Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.
Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций.