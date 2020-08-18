В правительстве Германии заявили, что канцлер Ангела Меркель и белорусский лидер Александр Лукашенко не разговаривали по телефону после президентских выборов. Об этом 17 августа сообщает Reuters

Тихановская попросила Меркель разобраться с Лукашенко © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк заявил, что в воскресенье ему якобы позвонила Меркель и предложила «поговорить».

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, дЛукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская. Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций.

Ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщал, что Меркель осуждает насилие против протестующих в Белоруссии.