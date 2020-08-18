«К нам уже обратились сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих белорусов. Выбрать из достойных кандидатов очень сложно, поэтому все, кто высказал желание работать, смогут принять участие в работе расширенного состава совета, его рабочих и экспертных групп», — написала Ковалькова.
Она подчеркнула, что основной состав координационного совета будет сформирован так, чтобы «наилучшим образом представлять белорусский народ».
По данным Ковальковой, в настоящее время обрабатываются заявки, включая делегатов крупнейших заводов.
Она уточнила, что на текущий момент после обсуждения в состав координационного совета включили 35 человек. В частности, в совет вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, председатель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, художник Владимир Цеслер, драматург и режиссер Андрей Курейчик, глава крупной белорусской группы компаний «А-100» Александр Центер, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, ряд оппозиционных лидеров, политологов, экономистов, деятелей искусства и другие.
«Это не значит, что остальные заявки отклонены, еще идет процесс формирования основного состава координационного совета, и будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп. Регламент координационного совета будет опубликован в ближайшее время», — пообещала Ковалькова.
Она добавила, что первое заседание совета состоится в ближайшие дни.
На днях основной соперник действующего президента Белоруссии — Тихановская, которая находится сейчас в Литве, инициировала создание координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.