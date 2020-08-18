В создаваемый белорусской оппозицией координационный совет по переходу власти вошли 35 человек. Список членов совета 17 августа разместила на своей странице в Facebook доверенное лицо Светланы Тихановской - Ольга Ковалькова

Тихановская созывает координационный совет для трансфера власти © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Она подчеркнула, что основной состав координационного совета будет сформирован так, чтобы «наилучшим образом представлять белорусский народ».

По данным Ковальковой, в настоящее время обрабатываются заявки, включая делегатов крупнейших заводов.

Она уточнила, что на текущий момент после обсуждения в состав координационного совета включили 35 человек. В частности, в совет вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, председатель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, художник Владимир Цеслер, драматург и режиссер Андрей Курейчик, глава крупной белорусской группы компаний «А-100» Александр Центер, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, ряд оппозиционных лидеров, политологов, экономистов, деятелей искусства и другие.

«Это не значит, что остальные заявки отклонены, еще идет процесс формирования основного состава координационного совета, и будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп. Регламент координационного совета будет опубликован в ближайшее время», — пообещала Ковалькова.

Она добавила, что первое заседание совета состоится в ближайшие дни.

На днях основной соперник действующего президента Белоруссии — Тихановская, которая находится сейчас в Литве, инициировала создание координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.