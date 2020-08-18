Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете, конгрессмен Майкл Маккол осудили Россию за то, что она, по их мнению, готова оказать Белоруссии военную помощь в связи с протестами. Соответствующее заявление законодателей 18 августа опубликовали на сайте палаты представителей США

«Капитально бьет по самолюбию»: Константинов объяснил «женский характер» протестов в Белоруссии © Facebook, Евгений Константинов

Законодатели призвали администрацию США работать с европейскими союзниками с целью оказывать поддержку белорусскому народу.

«Мы призываем требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политических заключенных, осуждать чрезмерное применение насилия белорусскими властями и защищать суверенное право Белоруссии строить свое собственное будущее», — добавили Энгел и Маккол.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал больше 80% голосов.

Лукашенко ранее заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. При этом Лукашенко сослался на договоренности двух стран в рамках ОДКБ и Союзного государства. Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов позднее заявил, что Белоруссия может обратиться за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, если ее обороне угрожает внешняя опасность. В самой организации заявили, что никаких обращений от Белоруссии в секретариат ОДКБ не поступало, если оно поступит, то будет рассмотрено в установленном порядке, все решения принимаются после проведения соответствующих консультаций со всеми государствами-членами.