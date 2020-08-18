Белоруссия ровным счетом ничего не потеряет от забастовки сотрудников Белтелерадиокомпании, рассказал в интервью изданию Украина.ру публицист, политаналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман

Вождь с армией против майдана без вождя. Нерешающий день в Белоруссии прошел © REUTERS, Vasily Fedosenko

«На моей малой родине — Украине — есть такая поговорка «сім років мак не родив, а голоду не було», то есть «семь лет был неурожай мака, а голода не было». Те из сотрудников Белтелерадио, кто боится, что их отвергнет тусовка и что потом они не наберут себе возможностей эффективного заработка, могут, конечно, пытаться делать вид, что без них стране будет плохо», — объяснил Вассерман.

Собеседник издания надеется, что атмосфера в белорусском информационном пространстве из-за этого станет чище.

Полностью интервью можно прочитать здесь.