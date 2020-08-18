В понедельник, 17 августа, часть сотрудников Белтелерадиокомпании объявили забастовку в знак солидарности с протестующими против результатов выборов президента страны.
«На моей малой родине — Украине — есть такая поговорка «сім років мак не родив, а голоду не було», то есть «семь лет был неурожай мака, а голода не было». Те из сотрудников Белтелерадио, кто боится, что их отвергнет тусовка и что потом они не наберут себе возможностей эффективного заработка, могут, конечно, пытаться делать вид, что без них стране будет плохо», — объяснил Вассерман.
Собеседник издания надеется, что атмосфера в белорусском информационном пространстве из-за этого станет чище.
Полностью интервью можно прочитать здесь.