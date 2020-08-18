Белорусский политолог Евгений Константинов сравнил митинги в поддержку и против президента Белоруссии Александра Лукашенко, прошедшие в выходные в Минске. Свои мнением он поделился в интервью с изданием Украина.ру 17 августа

Митинг за Лукашенко провалил явку. Белорусская оппозиция провела акции по всей стране © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По мнению Константинова, второй был куда более резонансным.

«Он был настоящим от начала и до конца, а также очень массовым. Пока о победе говорить рано, понятно лишь, что как раньше не будет. Вероятнее всего, власти будут пробовать доказать легитимность выборов и тянуть время. Вряд ли из этого что-нибудь получится, но Лукашенко сейчас в отставку уходить не готов», — сказал политолог.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с результатом в более чем 80% победу одержал Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.