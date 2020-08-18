Формат протестов в Белоруссии изменился - теперь власти не могут использовать сценарий 2010 года и за один день разогнать митинги. Об этом белорусский политолог Евгений Константинов сказал в интервью изданию Украина.ру 17 августа

У белорусских протестов женское лицо. Кто такие Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, бросившие вызов Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко.

По словам Константинова, антилукашенковский митинг на данный момент стал самой масштабной акцией за все время существования государства. Он отметил, что уже на первой неделе стало понятно, что протесты силой не задавить. Так, в частности, благодаря информационной составляющей, белорусский режим не сумел пойти по сценарию 2010 года.

«Кроме того, формат протестов постоянно меняется. Если в первые два дня протестующие массово выходили на митинги, то потом было принято решение, измотать ОМОН постоянными и мирными акциями… Кроме того, протест принял отчетливый женский характер, когда на акции выходят преимущественно женщины. Это капитально бьет по самолюбию, избивать женщин — очень позорно», — сказал Константинов.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с результатом в более чем 80% победу одержал Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

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