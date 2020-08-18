Вряд ли большинство белорусов захотят выйти на улицы и попасть в «месиво» - президент Белоруссии Александр Лукашенко настроен решительнее экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом главред украинского информагентства «Прессинформ» Денис Садоха сказал в интервью изданию Украина.ру 17 августа

Лукашенко плевать хотел на ОДКБ, но вспомнил о ней в критической ситуации — Безпалько © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Это видят и понимают на местах. Эффект, конечно, достигается, массы подогреваются, но выйдут ли люди на улицу с желанием попасть в "месиво", сомневаюсь. Лукашенко настроен гораздо решительнее, нежели бывший президент Украины Янукович, а значит, могут задействовать более тяжелую технику, и не исключаю, что привлекут соседей», — сказал Садоха.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с результатом в более чем 80% победу одержал Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.