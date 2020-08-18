По его словам, в Белоруссии, как и в любой другой стране, много противников власти, но в данном случае «картинка преподносится с правильного ракурса». Основная цель оппозиции — не парализовать предприятия, а вывести людей на улицу, отметил журналист.
«Это видят и понимают на местах. Эффект, конечно, достигается, массы подогреваются, но выйдут ли люди на улицу с желанием попасть в "месиво", сомневаюсь. Лукашенко настроен гораздо решительнее, нежели бывший президент Украины Янукович, а значит, могут задействовать более тяжелую технику, и не исключаю, что привлекут соседей», — сказал Садоха.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с результатом в более чем 80% победу одержал Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.