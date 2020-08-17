Шахтеры «Беларуськалия» вечером 17 августа вышли на центральную площадь Солигорска и объявили о начале бессрочной забастовки. Об этом сообщает портал tut.by

Отгружать руду шахты одного из крупнейших производителей калийных удобрений прекратили еще днем. Горняки требуют признать итоги президентских выборов недействительными. Выходить на работу сотрудники предприятия пообещали, предупредив, что работать не будут.

Вождь с армией против майдана без вождя. Нерешающий день в Белоруссии прошел © REUTERS, Vasily Fedosenko Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной к ответственности и освобождение всех политзаключенных.

К шести часам вечера к митингу стали присоединяться и местные жители. Они несли бело-красные флаги, а также плакаты «Саша, если любишь — отпусти».

Внутриполитическая ситуация в Белоруссии обострилась после того, как ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, прошедших 9 августа, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его конкурентка Светлана Тихановская - чуть более 10%.

Сторонники оппозиции вышли на улицу с массовыми протестами и вступили в стычки с ОМОН. По информации МВД, с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственные органы возбудили больше 90 уголовных дел. Задержали около 6,7 тысячи участников акций, часть из которых вскоре отпустили.