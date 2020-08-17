Ранее Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана) он готов на самые радикальные меры, в частности перекрыть блокпостами въезды в город.
Отмечается, что с собой мэр прихватил туристическую палатку и спальный мешок.
«Прибыл под Офис президента, написал заявление о том, что хочу срочно встретиться с господином президентом. Вопрос касается жизни и здоровья жителей Умани. Я понимаю, что президент чрезвычайно занятый человек, так что пусть не торопится. Друзья привезли мне туристическую палатку, спальный мешок и каремат. У меня есть вода и все необходимое. Я буду ждать господина президента», — заявил он.