Мэр города Умань Черкасской области Александр Цебрий приехал к Офису президента Украины с требованием встречи с главой государства Владимиром Зеленским. Об этом 17 августа сам градоначальник заявил в видеообращении, которое опубликовал в своем Facebook

Ранее Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана) он готов на самые радикальные меры, в частности перекрыть блокпостами въезды в город. Мэр Умани бьет тревогу. Хасиды придумали, как пробраться на Украину во время пандемии © REUTERS, Valentyn Ogirenko/File Photo

Отмечается, что с собой мэр прихватил туристическую палатку и спальный мешок.

«Прибыл под Офис президента, написал заявление о том, что хочу срочно встретиться с господином президентом. Вопрос касается жизни и здоровья жителей Умани. Я понимаю, что президент чрезвычайно занятый человек, так что пусть не торопится. Друзья привезли мне туристическую палатку, спальный мешок и каремат. У меня есть вода и все необходимое. Я буду ждать господина президента», — заявил он.