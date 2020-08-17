Максиму Ткачуку из Волынской области аннулировали заявку на участие в Национальном отборе песенного конкурса «Детское Евровидение-2020» якобы из-за связей со «страной-агрессором». Об этом 17 августа сообщает Klymenko Time

Такое решение приняла Национальная общественная телерадиокампания (НСТУ). «Мы с тобой»: в Москве спели «Смуглянку» в поддержку затравленного украинского мальчика

«Заявку Максима аннулировали согласно подпункту "г" пункта 3.4 Положения о национальном отборе на участие в Детском песенном конкурсе Евровидения-2020. Вот он: г) не совершал концертную деятельность, выступления, участие в любых публичных и / или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора», — говорится в сообщении.

Канал сообщает, что никаких фактов связи творчества Максима с Россией не было. Бабушка Максима, Лариса Владимировна, уверена, что это политическое решение НСТУ.

Украина примет участие в «Детском Евровидении-2020», которое пройдет в Польше 29 ноября.

В марте стало известно, что украинцы затравили 12-летнего сироту Максима Ткачука за исполнение советской песни «Смуглянка» на конкурсе в Лондоне, посвященном 75-летию Победы. Ткачук спел «Смуглянку» в костюме, стилизованном под советскую форму. Политикам от националистической партии «Свобода» выступление мальчика показалось «слишком русским».