Официально это дом Дмитрия Трощинского, который был построен в 1849 году по проекту архитектора Николая Шашина, но одесситы знают его как Дом Гоголя.
Николай Васильевич Гоголь побывал в Одессе дважды и в 1850 году останавливался в доме своего дяди Трощинского. В городе писатель провёл почти полгода, и по воспоминаниям современников, все это время посвятил написанию второго тома «Мертвых душ».
Члены исполнительного комитета Одесского горсовета единогласно признали один из корпусов непригодным для проживания, а также не соответствующим техническим и санитарным требованиям.
«Несмотря на то, что его аварийное состояние очевидно, для выполнения законодательной процедуры и продолжения нашей работы необходимо было получить данное экспертное заключение. Это — основание для выделения средств на консервацию Дома Гоголя», — сообщил мэр Одессы.
По словам Труханова, собственник большинства квартир в здании пытается через «черных» регистраторов закрепить своё частное право на знаменитую достопримечательность.