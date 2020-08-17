Дом Гоголя в Одессе, который был построен в 19 веке, находится в аварийном состоянии и требует срочной консервации. Об этом 17 августа сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает местное издание «Лоция»

Официально это дом Дмитрия Трощинского, который был построен в 1849 году по проекту архитектора Николая Шашина, но одесситы знают его как Дом Гоголя. Как потомок гоголевского Ивана Никифоровича главным конструктором стал © Public domain

Николай Васильевич Гоголь побывал в Одессе дважды и в 1850 году останавливался в доме своего дяди Трощинского. В городе писатель провёл почти полгода, и по воспоминаниям современников, все это время посвятил написанию второго тома «Мертвых душ».

Члены исполнительного комитета Одесского горсовета единогласно признали один из корпусов непригодным для проживания, а также не соответствующим техническим и санитарным требованиям.

«Несмотря на то, что его аварийное состояние очевидно, для выполнения законодательной процедуры и продолжения нашей работы необходимо было получить данное экспертное заключение. Это — основание для выделения средств на консервацию Дома Гоголя», — сообщил мэр Одессы.

По словам Труханова, собственник большинства квартир в здании пытается через «черных» регистраторов закрепить своё частное право на знаменитую достопримечательность.