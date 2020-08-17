В курортном поселке Хорлы прекратили трансляцию запрещенных на Украине телеканалов. О том, что в заведении общественного питания вещали четыре российских канала, чиновникам сообщили клиенты общепита, пояснили в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 17 августа

«Турбоатом» вместо «Московского проспекта». На Украине новое переименование в рамках декоммунизации © Facebook, Чистилін Володимир

«К представителю Национального совета в Херсонской области Сергея Мовчана поступила жалоба о ретрансляции в заведении общественного питания поселка Хорлы четырех иностранных телепрограмм, запрещенных для распространения на территории Украины: "РТР-Планета", "Россия-1", "НТВ-Мир", "ТНТ". Эта информация подтвердилась во время выезда на место происшествия», — рассказали в пресс-службе.

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания также сообщили, что с владельцами общепита проведена разъяснительная беседа. Название заведения не разглашается.

Запрет российских каналов — часть государственной политики Украины по декоммунизации и отказу от всего российского.

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