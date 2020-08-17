По жалобе сотрудники Национального совета отправились в указанное заведение с проверкой.
«К представителю Национального совета в Херсонской области Сергея Мовчана поступила жалоба о ретрансляции в заведении общественного питания поселка Хорлы четырех иностранных телепрограмм, запрещенных для распространения на территории Украины: "РТР-Планета", "Россия-1", "НТВ-Мир", "ТНТ". Эта информация подтвердилась во время выезда на место происшествия», — рассказали в пресс-службе.
В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания также сообщили, что с владельцами общепита проведена разъяснительная беседа. Название заведения не разглашается.
Запрет российских каналов — часть государственной политики Украины по декоммунизации и отказу от всего российского.
Сотни населенных пунктов, улиц, станций метро сменили свои названия на «патриотические», за использование коммунистической символики на Украине предусмотрен штраф, под запретом многие литературные произведения.