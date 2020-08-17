Большинство украинцев - 75% - против легализации интернет-казино, а против игровых залов в отелях – 64%, такие данные на днях опубликовал Киевский международный институт социологии

Против сайтов букмекеров выступили 63% украинцев, легализацию онлайн-покера не поддерживает 66% населения.

Казино теперь в законе, цены пошли вниз. Главное в экономике Украины 8-14 августа © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса 11 августа. На следующий день после этого депутаты Тернопольского облсовета запретили игорный бизнес на территории своего региона.

Обнаружились в законе 2285-д и взаимоисключающие нормы. Так, по одной из поправок контролером игорного бизнеса должен быть профильный комитет Верховной Рады, по другой — правительство.

Министерство финансов прогнозирует прибыль от легализации сферы в виде 5-9 миллиардов гривен налогов в год.