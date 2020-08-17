Против сайтов букмекеров выступили 63% украинцев, легализацию онлайн-покера не поддерживает 66% населения.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса 11 августа. На следующий день после этого депутаты Тернопольского облсовета запретили игорный бизнес на территории своего региона.
Обнаружились в законе 2285-д и взаимоисключающие нормы. Так, по одной из поправок контролером игорного бизнеса должен быть профильный комитет Верховной Рады, по другой — правительство.
Министерство финансов прогнозирует прибыль от легализации сферы в виде 5-9 миллиардов гривен налогов в год.