«Единственное, что я могу разгласить — это то, что у нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с ФБР. Отдельные люди очень хотели его почитать, даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум некоей общественной организации. Но это решение не вступило в силу», — сказал Сытник.
Он отметил, что по делу «Приватбанка» НАБУ длительно сотрудничает с ФБР, однако на раскрытие информации у него нет полномочий.
Ранее Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды относительно приобретения украинским олигархом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Стоимость двух офисных зданий в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) оценивают в $70 млн.
Коломойский и Боголюбов, как отметили и в Минюсте США, отмывали выведенные из «ПриватБанка» средства через подставные счета — в первую очередь через кипрское отделение банка.