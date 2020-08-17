Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сотрудничает с Федеральным бюро расследований США (ФБР) по делу об отмывании средств олигархом Игорем Коломойским. Об этом в ходе брифинга 17 августа заявил директор НАБУ Артем Сытник

«Единственное, что я могу разгласить — это то, что у нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с ФБР. Отдельные люди очень хотели его почитать, даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум некоей общественной организации. Но это решение не вступило в силу», — сказал Сытник.

Операция «Конфискация». США вцепились в Коломойского © скриншот с видео "Радіо Свобода"

Ранее Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды относительно приобретения украинским олигархом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Стоимость двух офисных зданий в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) оценивают в $70 млн.

Коломойский и Боголюбов, как отметили и в Минюсте США, отмывали выведенные из «ПриватБанка» средства через подставные счета — в первую очередь через кипрское отделение банка.