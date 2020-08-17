Рабочие Белорусского металлургического завода (БМЗ) приостановили работу доменных печей и приняли участие в акции протеста. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника предприятия

Ранее в профкоме БМЗ сообщили, что линия проката будет остановлена с 12 часов.

«Это временно. Печи не выпускают сталь, но находятся на подогреве, в рабочем режиме», — сообщил собеседник агентства.

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«Я не знаю точно. Вроде было заявлено до пяти, но, возможно, они раньше договорятся по условиям», — сказал сотрудник БМЗ.

По его оценкам, в акции протеста принимают участие несколько сотен человек.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.