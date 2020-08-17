Ранее в профкоме БМЗ сообщили, что линия проката будет остановлена с 12 часов.
«Это временно. Печи не выпускают сталь, но находятся на подогреве, в рабочем режиме», — сообщил собеседник агентства.
О времени приостановки четкой информации нет.
«Я не знаю точно. Вроде было заявлено до пяти, но, возможно, они раньше договорятся по условиям», — сказал сотрудник БМЗ.
По его оценкам, в акции протеста принимают участие несколько сотен человек.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.