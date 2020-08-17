Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины музыканту Кузьме Скрябину (Андрею Кузьменко), погибшему в автокатастрофе пять лет назад. Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник, 17 августа

С юбилеем, Кузьма: сегодня Скрябину исполнилось бы 50 лет © commons.wikimedia.org, Макс Стоялов | Перейти в фотобанк

«Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека. С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником… Песней он исцелял душу, словом — заряжал на борьбу… У каждого украинца есть хорошее воспоминание, связанное с песнями Кузьмы. Он оставил след в сердце каждого», — написал он.

Лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года в Днепропетровской области. Певец возвращался из Кривого Рога, где накануне его группа давала концерт. Внедорожник, за рулем которого находился Кузьма, и молоковоз столкнулись на 86-м километре трассы Кривой Рог — Кировоград. От полученных травм Кузьменко скончался на месте. Его похоронили под Львовом в семейном склепе.

Он также посмертно был награжден орденом «За заслуги» I степени.