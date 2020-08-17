Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал белорусского лидера Александра Лукашенко и белорусских военных не применять силу против демонстрантов. Об этом он заявил во время выступления в Берлине, передает Sputnik Беларусь в понедельник, 17 августа

«Я обращаюсь к президенту Лукашенко с призывом идти путем переговоров. Я обращаюсь к белорусским военным с призывом не запятнать себя насилием против собственного народа», — заявил Штайнмайер.

Митинг за Лукашенко провалил явку. Белорусская оппозиция провела акции по всей стране © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.