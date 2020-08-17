Окружной админсуд Киева принял иск о признании противоправной продажу столичного отеля «Днепр» и отмене результатов аукциона. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба суда

Суд просят отменить приказ Фонда госимущества Украины от 29 июля, которым был утвержден протокол о результатах электронного аукциона по продаже государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала. Айтишники выкупили отель «Днепр» в Киеве под необычный проект © Facebook, Александр Кохановский

«Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в которой истец просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить Фонду госимущества совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта», — говорится в сообщении.

По мнению истца, указанный приказ был принят Фондом госимущества с нарушением норм действующего законодательства, является противоправным и подлежащим отмене. Судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.