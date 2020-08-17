Полиция Закарпатской области разоблачила преступную схему местных чиновников по растрате десятков миллионов государственных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом в регионе. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба полиции

К сделке были причастны руководители одного из департаментов облгосадминистрации и директор приближенного к ним общества, которое специализируется на поставке медсредств.

С марта по июнь этого года закарпатские чиновники совместно с директором одного из медицинских центров региона незаконно присвоили почти 30 млн гривен (около 80 млн рублей). Эти средства были выделены на закупку костюмов биологической защиты и респираторов.

Вместо костюмов и масок высокой степени защиты закарпатские медики получали некачественные заменители. Для конспирации на средствах защиты были нанесены этикетки с названием фирмы-поставщика. В элитном киевском районе ввели карантин, но не из-за коронавируса © CC0, Pixabay

«Сейчас следствием определен ключевой круг лиц, причастных к преступлению. Им сообщили о подозрении в растрате имущества, путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах организованной группой лиц (ч. 5 ст. 27 — ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). В рамках досудебного расследования у фигурантов проводят обыски», — подчеркнули в полиции.

Согласно санкции инкриминируемой статьи, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.