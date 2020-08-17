«Шевченковский районный суд Киева 7 августа принял решение, которым обязал уполномоченное лицо Службы безопасности Украины безотлагательно, в течение 24 часов, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных преступлениях, о которых сообщается в депутатском обращении-заявлении народных депутатов Виктора Медведчука и Рената Кузьмина», — говорится в материале.
Ранее Медведчук и Кузьмин заверяли, что в местах размещения биолабораторий США регистрировались вспышки заболеваний. Так, в Тернополе в 2009 году возник вирус, вызывающий геморрагическую пневмонию (ее жертвами стали 450 украинцев). В 2011 году на Украине была вспышка холеры (умерли 33 человека), через три года холеру диагностировали уже у 800 граждан, еще через год в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры. В январе 2016 года в Харькове 20 военнослужащих умерли от похожего на грипп вируса, более 200 были госпитализированы. Двумя месяцами позже на Украине было зафиксировано 364 смерти.