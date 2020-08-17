Закупкой и доставкой гуманитарной помощи займется Министерство внутренних дел, которым руководит Арсен Аваков. Купить планируют самое необходимое для пострадавших.
«МВД совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардией должны обеспечить закупку, отправку, доставку и передачу груза гуманитарной помощи в виде лекарственных средств, изделий медицинского назначения и муки пшеничной», — говорится в сообщении пресс-службы.
При этом госдолг самой Украины по данным Министерства финансов оценивается в 2,36 трлн грн (6,31 трлн руб.).
Взрывы в порту Бейрута, где хранилось несколько тысяч тонн аммиачной селитры, прогремели 4 августа. Погибли 158 человек, пострадали более 6 тысяч, без крова осталось около 300 тысяч ливанцев.