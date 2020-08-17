Правительство Украины приняло решение выделить 8,4 млн грн (22,5 млн руб.) на гуманитарную помощь Ливану, столица которого Бейрут пострадала от взрывов. Поручение об этом дал президент Владимир Зеленский, рассказали 17 августа в пресс-службе Кабмина

Протесты в Ливане: как живёт страна, которую могут передать под управление НАТО © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Арсен Аваков. Купить планируют самое необходимое для пострадавших.

«МВД совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардией должны обеспечить закупку, отправку, доставку и передачу груза гуманитарной помощи в виде лекарственных средств, изделий медицинского назначения и муки пшеничной», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом госдолг самой Украины по данным Министерства финансов оценивается в 2,36 трлн грн (6,31 трлн руб.).

Взрывы в порту Бейрута, где хранилось несколько тысяч тонн аммиачной селитры, прогремели 4 августа. Погибли 158 человек, пострадали более 6 тысяч, без крова осталось около 300 тысяч ливанцев.