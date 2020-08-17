Министерство иностранных дел Грузии 17 августа на своей странице в Facebook прокомментировало таинственный рейс Тбилиси-Минск, по поводу которого накануне в СМИ подняли ажиотаж

Грузинский эксперт рассказал, как в его стране на самом деле относятся к Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Валерий Кварацхелия, который находился в Тбилиси с 6 августа.

«Из-за событий последних дней в Республике Беларусь ему потребовалось немедленно вернуться в Минск. В связи с тем, что воздушное сообщение с Беларусью было ограничено, а послу нужно было срочно вылететь в Минск, было принято решение доставить его на правительственном самолете. Республика Беларусь — дружественная Грузия страна, с которой у нас тесное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках инициативы Восточного партнерства», — отметили в посте.

Там же добавили, что проблемы в Белоруссии нужно решать мирным путем.

Информация о вылете правительственного борта из Тбилиси в Минск прозвучала в эфире оппозиционного телеканала «Мтавари архи». По одной из версий, этим рейсом из Минска могли доставить в Тбилиси сына Александра Лукашенко — Николая, по другой — в столицу Белоруссии летала президент Грузии, поскольку этим бортом авиакомпании Georgia Airways обычно пользуется Саломе Зурабишвили. Однако администрация президента Грузии сразу же опровергла эти слухи и заявила, что Зурабишвили не покидала Тбилиси.